Волонтеры вернули былую мощь и красоту стеле на севере Карелии

Волонтеры сделали стелу «Костомукшский ГОК», скрывающуюся в лесу, заметней. Теперь конструкцию видно с дороги, ведущей на комбинат. Об этом сообщили в паблике «Карельский окатыш».

Команда волонтеров во главе с Валерием Меристе восстановили стелу, на которой потускнела краска, была сломана буква и которую скрывали деревья.

Активисты вернули былую мощь конструкции за четыре выходных дня.