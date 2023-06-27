27 июня 2023, 20:30
Волонтеры вернули былую мощь и красоту стеле на севере Карелии
Конструкцию в Костомукше покрасили и обновили
Волонтеры сделали стелу «Костомукшский ГОК», скрывающуюся в лесу, заметней. Теперь конструкцию видно с дороги, ведущей на комбинат. Об этом сообщили в паблике «Карельский окатыш».
Команда волонтеров во главе с Валерием Меристе восстановили стелу, на которой потускнела краска, была сломана буква и которую скрывали деревья.
Активисты вернули былую мощь конструкции за четыре выходных дня.