26 июня 2023, 21:36
Домики для уток оборудовали в парке в Карелии
Милое жилье для птиц обустроили в Медвежьегорском районе
Утки смогут получить жилье в Карелии. Специальные домики для птиц появились в Медвежьегорском районе.
Деревянные коробочки с крышей установили в водоеме в городском парке. Фотографии опубликовали в паблике администрации района.
В комментариях подписчики оценили идею. «Здорово как», «Как красиво». // фото из VK-паблика администрации Медвежьегорского района и подписчиков группы