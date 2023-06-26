26 июня 2023, 21:36
Соцсети

Домики для уток оборудовали в парке в Карелии

Милое жилье для птиц обустроили в Медвежьегорском районе

Утки смогут получить жилье в Карелии. Специальные домики для птиц появились в Медвежьегорском районе.

Деревянные коробочки с крышей установили в водоеме в городском парке. Фотографии опубликовали в паблике администрации района.

В комментариях подписчики оценили идею. «Здорово как», «Как красиво». // фото из VK-паблика администрации Медвежьегорского района и подписчиков группы

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Метки: 
новости Карелии
домик для уток
птицы
Медвежьегорский район