Митя Фомин посадил дерево в Петрозаводске

Певец и телеведущий Митя Фомин во время съемок передачи в столице Карелии посадил дерево. Об этом в соцсети рассказала первый замглавы города Инна Колыхматова.

В Петрозаводске съемочная группа работала над одним из выпусков программы «На все 100». Одним из героев стал ветеран Великой Отечественной войны Константин Степанович Панов.

В кадр телевизионщиков попал дуб черешчатый из парка Победы, которому более 150 лет. А на память о съемках телевизионщики посадили карельскую березу.

Выход программы ожидается осенью. // фото с VK-страницы Инны Колыхматовой