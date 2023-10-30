Взятка или зарплата? Почему еда в больнице не может быть вкусной

Текст и фото: Антонина Кябелева

30 октября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении врача-диетолога Республиканской больницы имени В.А. Баранова Людмилы Балашовой. Она обвиняется в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) на общую сумму 1,240 миллиона рублей.

Во время судебного заседания удалось допросить троих свидетелей, двое из которых во время следствия написали явку с повинной.

По версии следствия, Балашова получала от ООО «Диетгрупп» - компании, которая занималась и занимается организацией питания пациентов больницы, ежемесячно 20 тысяч рублей. Эти деньги, настаивает прокурор Дмитрий Егоров, предназначались врачу-диетологу за замену в меню дорогостоящих продуктов на более дешевые, рассмотрение жалоб больных на невкусную и некачественную пищу в пользу ООО «Диетгрупп» и «общее покровительство» компании, получившей контракт на организацию питания.

Людмила Балашова контролировала качество лечебного питания в больнице и в силу своих должностных полномочий обязана была следить за тем, чтобы ООО «Диетгрупп» добросовестно выполняло свои обязательства по контракту.

То, что деньги от компании-подрядчика Балашова получала, отрицать бессмысленно. Это подтверждают и руководители ООО «Диетгрупп», и диетическая сестра Светлана Мягкая, которая работала в подчинении у Балашовой и тоже регулярно получала по 10 тысяч рублей.

Фактически спор идет о том, как квалифицировать эти суммы. Во время допроса свидетелей прозвучали разные версии относительно того, за какие услуги Балашова и Мягкая получали денежное вознаграждение от компании-подрядчика.

Первым был допрошен заместитель главного врача республиканской больницы по терапевтической помощи Андрей Малафеев. Он возглавляет Совет по питанию, на заседании которого обсуждались замены продуктов питания в меню, рассматривались жалобы пациентов. Свидетель отметил, что жалобы в основном отражали вкусовые пристрастия пациентов:

«Каша соленая, каша не жирная, каша невкусная. Такое было. На качество питания, которое бы повлияло на состояние здоровья, я таких жалоб не помню».

По словам Малафеева, и он, и его коллеги полностью доверяли Людмиле Балашовой, когда предлагалось заменить в меню одни продукты на другие. Дело в том, что существуют официально утвержденные специальные таблицы взаимозаменяемости продуктов питания. Судя по показаниям Андрея Малафеева, он в тонкости процесса взаимозаменяемости продуктов питания не вникал, так как этим занималась Людмила Балашова, специалист по лечебному питанию.

«Если замены и были, то, наверное, они были все обоснованны»,

- предположил свидетель.

Малафеев сказал, что не вмешивался в зону компетентности врача-диетолога.

В качестве примеров, подтверждающих корыстный характер замены продуктов питания, в обвинительном заключении фигурировали курятина вместо говядины, соки взамен свежих фруктов. Можно ли было говядину менять на курицу? «Я вчера был в «Ленте». Там курица и говядина почти в одну цену», - сказал Андрей Малафеев.

Диетическая сестра Светлана Мягкая рассказала о том, при каких обстоятельствах она написала явку с повинной. Она была в отпуске и отдыхала в поселке Шальский у мамы. Утром приехали следователи, сообщили, что на Балашову возбуждено уголовное дело за взятку. Мягкая проехала в Пудож и написала явку с повинной.

«Я сразу же сказала, какая же это взятка, это была зарплата»,

- вспомнила свидетельница.

По версии Мягкой, помимо работы в республиканской больнице, она и Балашова собирали данные и составляла меню еще для четырнадцати лечебных учреждений, которые находились на аутсорсинге у ООО «Диетгрупп». За это управляющий компании-подрядчика Денис Калягин выплачивал Мягкой по 10 тысяч рублей в месяц.

«Он мне платил 10 тысяч. Когда переводил на карту, когда давал наличными»,

- сообщила свидетельница.

Мягкая даже припомнила, что как-то раз Калягин ей вообще не заплатил, уверяя ее, что она просто запамятовала и уже получила деньги. Вознаграждение в 10 тысяч рублей от ООО «Диетгрупп» медсестра квалифицировала как «серую зарплату».

Светлана Мягкая подтвердила, что когда не было говядины, ее меняли на курицу или говяжье сердце. И случалось это нередко. Во время допроса в суде медсестра утверждала, что ни у нее, ни у Балашовой не было цели заменить дорогостоящий продукт на более дешевый:

«Цели такой точно не было. Цель была накормить пациентов».

Ей тоже задавали вопросы относительно того, можно ли было одни продукты менять на другие, и знает ли она о приказе, где четко это регламентировано? Свидетельница сказала, что о приказе знает, но «не вникала в подобные вещи», а доверяла мнению Балашовой, так как была у нее в подчинении.

В явке с повинной Светлана Мягкая сообщила следующее:

«Я желаю чистосердечно признаться в том, что в период с 2015 года получала денежные средства в размере 10 тысяч рублей от управляющего ООО «Диетгрупп» Калягина, потому что по его просьбе проводила замену в меню-раскладке с предусмотренных более дорогих продуктов на менее дорогие».

Один из учредителей ООО «Диетгрупп» Станислав Мишичев пришел на допрос в сопровождении адвоката. Он высоко оценил свою работу в качестве руководителя ООО «Диетгрупп», которая организует питание во многих лечебных учреждениях Карелии. Поначалу он стал столь подробно рассказывать о достижениях компании, что его даже прервала судья Екатерина Канаева, попросив говорить «ближе к событиям».

«Из информации в прессе… складывается у многих впечатление о том, что я специально туда пришел для того, чтобы организовать питание самым непотребным образом»,

- объяснил Мишичев необходимость «вводной части».

По его оценке, после прихода в республиканскую больницу его компании «очень многое изменилось к лучшему, если не все», а «люди стали получать нормальную еду».

По поводу жалоб пациентов на питание владелец «Диетгрупп» заметил:

«Сама еда в больнице, она не может быть вкусной».

Мишичев рассказал, что компания официально платила республиканской больнице 50 тысяч рублей в месяц за услуги диетологов. Половина этой суммы должна была перечисляться Балашовой и Мягкой. Помимо этого, компания-подрядчик выплачивала Балашовой ежемесячно 20 тысяч рублей, а Мягкой 10 тысяч рублей. Эти деньги, объяснил свидетель, выплачивались за помощь в работе по организации питания в других лечебных учреждениях, «для того чтобы мы становились лучше, чтобы у нас появлялась какая-то компетенция». Он подтвердил, что деньги передавались, и он об этом знал: «Это было, в том числе, мое решение».

Прокурор поинтересовался, как проводились деньги, которые компания-подрядчик платила Балашовой и Мягкой?

«Мы эти деньги отражали в нашей отчетности как рекламу условно, … как рекламные расходы»,

- сказал учредитель ООО «Диетгрупп».

А вот что зафиксировано в явке с повинной, которую подписал Станислав Мишичев: «Я хочу сообщить об обстоятельствах дачи взятки сотрудникам республиканской больницы при исполнении соответствующих государственных контрактов. В рамках госзакупок «Диетгрупп» заключала соответствующие контракты. Я познакомился с Балашовой и Мягкой. Я стал предполагать, что у нас могут возникнуть проблемы с исполнением заключенных с республиканской больницей госконтрактов по разным непредвиденным обстоятельствам. Я решил переговорить с Балашовой таким образом, чтобы она стала нам помогать в этой части, и таким образом нам было бы проще без возникающих проблем выполнять эти обязательства по контракту.

В частности, я попросил Балашову помочь нам с тем, чтобы удешевить меню для пациентов больницы, заменить дорогостоящие позиции в нем, заниматься работой с жалобами пациентов на качество питания. Она вовремя сообщала нам о факте поступления жалоб, решала, каким образом эти жалобы рассмотреть, чтобы не было проблем у «Диетгрупп».

Помимо того, Балашовой следовало создавать и неофициально согласовывать со мной отчеты по выполнению нами натуральных норм питания в рамках действующего контракта, которые в дальнейшем Балашова передавала своему руководству в рамках контроля за качеством услуг».

Именно за эти услуги, судя по явке с повинной, Балашова получала 20 тысяч рублей в месяц. Сначала Мишичев сам передавал наличные, а затем по его поручению их передавал Калягин.

На этом допрос свидетелей завершился. Показания в суде Мягкой и Мишечева серьезно отличаются от содержания их явок с повинной. Сейчас они пытаются представить ситуацию таким образом, что речь идет не о взятке за то, чтобы прикрыть корыстные интересы компании «Диетгрупп», стремящейся сэкономить на питании больных людей, а просто о дополнительном вознаграждении за внеурочную работу. Конечно, оценивать искренность этих показаний будет суд.

Нам лишь остается посочувствовать пациентам республиканской больницы и, возможно, больным других лечебных учреждений. Когда учредитель компании убежден, что еда в больнице по определению не может быть вкусной, то вряд ли при таком подрядчике можно рассчитывать на изменения к лучшему. Не удивительно, что и в петрозаводской школе № 55, куда недавно зашла компания «Диетгрупп», многие учащиеся не смогли съесть предложенные компанией завтраки. При проверки школьного питания Россельхознадзор выявил подозрительные продукты. Неужели, не только в больницах, но и в школах еда от «Диетгрупп» не может быть вкусной?