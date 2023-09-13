Горькая каша с «деревянным» печеньем: о том, чем кормят больных

Текст и фото: Антонина Кябелева

13 сентября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, отголоски которого так или иначе могут коснуться любого жителя республики. Речь идет о том, как кормили и кормят пациентов в Республиканской больнице имени В.А. Баранова, и кто в этом виноват.

На скамье подсудимых — врач-диетолог больницы Людмила Балашова, которая обвиняется в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) на общую сумму 1,240 миллиона рублей. Именно она контролировала и продолжает контролировать качество лечебного питания в больнице, и в силу своих должных полномочий обязана была следить за тем, чтобы компания-подрядчик ООО «Диетгрупп» добросовестно выполняла свои обязательства по контракту.

В процессе судебного заседания было доброшено трое свидетелей: пациентка больницы Екатерина Горелова, главный врач республиканской больницы Тамази Карапетян и действующий директор ООО «Диетгрупп» Андрей Пронин. На судебном заседании говорилось и о том, что хорошо знакомо каждому, кто лечился в больнице, и о том, что для обычных пациентов остается «за кадром».

Но для начала напомним главную сюжетную линию обвинения.

По версии следствия, деньги Балашова получала от учредителя компании ООО «Диетгрупп» Станислава Мишичева через посредников. Речь идет о сумме 20 тысяч рублей в месяц.

Деньги, настаивает прокурор Дмитрий Егоров, передавались за то, что врач-диетолог заменяла дорогостоящие продукты и ингредиенты в рационе пациентов больницы на более дешевые, рассматривала жалобы в пользу ООО «Диетгрупп» или игнорировала их, а также осуществляла «общее покровительство».

В 2020 году Екатерина Горелова несколько раз лежала в республиканской больнице. В июле, рассказала свидетельница, после проведенной операции ей разрешили принимать пищу.

«На завтрак принесли отвратительную кашу, которая была очень горькая. Овсяная каша. Наверное, у меня уже накопилось за все время, что я находилась на лечении в республиканской больнице»,

- объяснила Горелова, почему она решила приступить к активным действиям.

Сначала она попыталась связаться по телефону с лицом, ответственным за качество питания. Юлия Владимировна, так звали сотрудницу больницы, отвечающую за качество лечебного питания, сообщила, что на работе еще не была и завтрак еще не пробовала. Тогда Екатерина Горелова сообщила в соцсетях министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову о том, что каша прогорклая, а булка без масла, хотя в меню указано, что масло должно присутствовать. Через час, рассказала женщина, от Охлопкова пришел ответ, что в связи с проведенной операцией масла ей вообще не положено. Также министр сообщил, что жалоб на еду нет и никто к нему по этому поводу не обращался. Екатерина Горелова, конечно, удивилась, чем же провинились другие пациенты, которым масло тоже недодали.

«Через минут десять прибежали три женщины во главе с заведующим отделением Устиновым, принесли уже горячую вкусную манную кашу, булку с маслом, тут же стали проводить анкетирование всех находящихся пациентов в отделении. Но вечером опять же дали несъедобную еду с «деревянным» печеньем. Его даже было тяжело разломать»,

- сказала бывшая пациентка больницы.

Женщина призналась, что даже похудела на 7 килограммов, чему, как она выразилась, «была несказанно рада».

Свидетельница добавила, что еда не нравилась и тем, кто лежал вместе с ней в палате. Но это были пожилые женщины, которые не привыкли жаловаться: «Хлеб всегда был в свободном доступе. Можно было попросить и раздатчица тебе принесет этот хлеб».

По ее словам, «на этом кошмар не закончился». В июле 2023 года она вновь попала в республиканскую больницу: «На обед были поданы картофельные хлопья на воде, то есть это пюре быстрого приготовления и стоял у раздатчицы такой тазик. В этот тазик был вылит горошек вместе с рассолом и туда помещена селедка. Вот таким до сих пор кормят». По оценке свидетельницы, «качество питания не изменилось, оно даже стало хуже».

Дмитрий Егоров зачитал показания свидетельницы, данные во время следствия. После ее жалобы Охлопкову, к ней прибежала диетическая сестра Светлана Мягкая, которая возмущалась тем, что пациентка пожаловалась министру. Дескать, нужно было сообщить медперсоналу о своих претензиях. После проведенного анкетирования, где пациенты дали свою оценку того, чем их кормят, вкуснее еда не стала. «Качество питания было ужасным», - зачитал Егоров показания свидетельницы, которая ссылалась не только на свое мнение, но и на мнение соседок по палате.

«Позже, когда я стала ходить, я запомнила такую картину в буфете: вся еда лежала нетронутой, а пациенты, больше даже асоциальные элементы, злоупотребляющие спиртным, едят один хлеб, потому что это единственно, что можно кушать»,

- Горелова еще раз подтвердила эти показания, данные ею в ходе следствия.

Судья Екатерина Канаева пыталась выяснить, какие рекомендации выдаются в больнице по питанию. Свидетельница сказала, что рекомендации она получила после выписки из больницы. По ее словам, в больнице не соблюдаются «никакие столы», есть только разделение на жидкое питание и обычное, одинаковое для всех. К примеру, рассказала Горелова, ей нельзя соленой пищи, что не помешало кормить ее селедкой с горошком.

Адвокат подсудимой Анатолий Хоменя пытался понять, насколько хорошо свидетельница разбирается в нюансах кулинарного искусства. Горелова заметила, что прошла курсы приготовления пищи:

«Я могут отличить говядину от бумаги, то, что давали в республиканской больнице, - непонятные котлеты. Я могу точно сказать, что это не говядина».

«Для нас это было шоком и удивлением», - так охарактеризовал главный врач Тамази Карапетян реакцию коллектива больницы на новость о возбуждении уголовного дела. Ему до сих пор не верится, что Балашова получала взятки «за ту работу, которую она делала в республиканской больнице».

Карапетян рассказал, что на аутсорсинг, когда лечебное учреждение отказалось от приготовления пищи силами собственных поваров, а прибегло к услугам сторонней организации, республиканская больница перешла с 2014 года. По его словам, раньше жалоб на питание было в разы больше. В больнице действует совет по питанию, а перед тем, как пищу разносят по отделениям, ее обязательно дегустируют врачи-терапевты. Интересно, как Карапетян вспоминал о том времени, когда, работая в больнице врачом, сам дегустировал пишу.

«Я работал в больнице дежурным терапевтом. Потом работал начмедом по терапии. Я просто знаю и могу сравнивать, когда работал дежурным терапевтом, я ходил практически каждое дежурство на снятие проб. Для всех терапевтов больницы это было мучением снятие проб в тот период, когда больница сама приготавливала. После этого я принимал Омез – препарат, потому что изжога была однозначно»,

- вспомнил Тамази Карапетян историю развития лечебного питания в республиканской больнице.

Он рассказал, что в том время среди работников пищеблока, которым платили мизерную зарплату, «было повальное воровство» и «устраивались поварами только для того, чтобы унести еду». По его мнению, с переходом на аутсорсинг ситуация принципиально изменилась к лучшему.

«Мое мнение, что питание вообще должно приобретаться пациентами самостоятельно»,

- сделал неожиданное заявление главный врач.

Судья спросила, влияет ли качественное питание на процесс выздоровления человека. Судя по ответу главврача, в это он не верит: «Сосиска, которая готовится в больнице, она никакого лечебного воздействия на пациента не имеет».

Тамази Карапетян не раз подчеркивал, что стоимость питания одного пациента в сутки составляет 210 рублей. Очевидно, что за такие деньги коммерческая фирма вряд ли способна приготовить блюда, которые могли бы понравиться больным. Дмитрий Егоров спросил, кто определяет стоимость контракта по питанию? Карапетян ответил, что каждое лечебное заведение это делает самостоятельно. Он, правда, пытался оправдать скудное финансирование тем, что в процессе торгов цена контрактов снижается. Правда, одновременно он вспоминал и о том, что в Карелии практически отсутствует конкуренция в области предоставления услуг по организации питания. Недаром ООО «Диетгрупп» кормит пациентов большинства лечебных учреждений, расположенных в Петрозаводске.

«Не скажу, что становится лучше, не скажу, что становится хуже»,

- так оценил главврач нынешнюю ситуацию, связанную с питанием в больнице.

Он сказал, что сейчас ужесточился контроль за качеством блюд, а в 2023 году Балашова получила дисциплинарное взыскание.

В обвинительном заключении есть эпизод, когда, во всяком случае так считает следствие, с помощью Балашовой ООО «Диетгрупп» удалось сэкономить на питании пациентов и заменить в меню говядину на курицу, а свежие фрукты на соки. Очень долго у главврача пытались выяснить, была ли это равноценная замена или нет, и какие меры он принял после того, как факт замены «вылез наружу». Карапетян подтвердил, что менять произвольно в меню один продукт на другой запрещено. Существует официально утвержденная таблица, в которой есть четкие правила замены одного продукта на другой. Можно ли было менять говядину на курицу? И как случилось, что такая замена произошла и была одобрена советом по питанию? Четкого ответа на эти вопросы главврач так и не дал. В своих показаниях во время следствия он сказал, что об этом факте не знал. «Нельзя заменить говядину на курицу», - говорил во время следствия Карапетян и называл это нарушением. Правда, в этой ситуации главврач позднее не стал разбираться.

Теоретически подобная замена могла бы произойти, если бы на рынке, к примеру, пропала говядина.

«Были такие случаи, вам известны?» - спросил адвокат подсудимой Андрей Закатов.

«Про отсутствие говядины на рынке Карелии? Нет. Я не знаю», - сказал Карапетян, которому заметно надоели вопросы относительно мясной взаимозаменяемости.

Директор ООО «Диетгрупп» Андрей Пронин был немногословен и заметно нервничал во время допроса. Он сказал, что по поручению учредителя компании Мишичева передавал Балашовой деньги, которые та брала. Пронин утверждал, что понятия не имеет, за какие конкретные услуги платили врачу-диетологу. По его словам, Мишичев объяснил, «что так надо, что это не помешает какому-то процессу». Деньги, предназначенные Балашовой, были включены в зарплату Пронина. Он должен был снять их со своей банковской карты и передать врачу.

При этом Пронин написал явку с повинной, осознав, как он объяснил, незаконность передачи денежных средств. Вопрос прокурора, передавал ли он деньги диетической сестре Светлане Мягкой, поставил свидетеля в тупик. Он долго пытался выяснить у судьи, должен ли отвечать на этот вопрос. Про Мягкую он явно не хотел говорить, и в результате отказался отвечать. Одновременно Пронин полностью подтвердил свои показания, зафиксированные в протоколе. Сам протокол будет озвучен уже на следующем заседании, которое запланировано на 2 октября.

Пока же на поверхности только один вывод. Пациентам, которые сталкиваются с отвратительно приготовленными блюдами в больнице, нужно жаловаться, при этом лучше не в соцсетях, а официально направлять свои обращения главному врачу. В противном случае, мы так и будем есть горькую кашу и закусывать «деревянным» печеньем.