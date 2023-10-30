30 октября 2023, 19:25
Схема движения транспорта на Кукковке изменится
Еще в одном месте Петрозаводска запретят остановку и стоянку транспорта
С 20 ноября в Петрозаводске запретят остановку и стоянку транспорта по четной стороне улицы Ровио. Нельзя будет останавливаться на участке от Сортавальской улицы до Комсомольского проспекта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Эти изменения должны повысить безопасность водителей и улучшить пропускную способность.
Городская администрация призвала водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // фото: freepik.com