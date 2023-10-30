Схема движения транспорта на Кукковке изменится

С 20 ноября в Петрозаводске запретят остановку и стоянку транспорта по четной стороне улицы Ровио. Нельзя будет останавливаться на участке от Сортавальской улицы до Комсомольского проспекта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эти изменения должны повысить безопасность водителей и улучшить пропускную способность.

Городская администрация призвала водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // фото: freepik.com