Районные власти назначили ответственного за замок на Гайжевском мосту

К замку на аварийном Гайжевском мосту приставили специального человека. Он будет ежедневно контролировать исправность устройства, сообщили в группе администрации Кемского района ВКонтакте.

Местные власти напомнили, что движение по переправе разрешено только транспорту экстренных служб. Однако 30 октября автомобиль скорой помощи не смог проехать к женщине с инсультом, ее пришлось волочь на санях.

- В связи с перепадами температуры наружного воздуха была установлена неисправность замка на воротах со стороны города. В настоящее время назначен ответственный работник, ежедневно контролирующий исправность запорного механизма,

- заявили в администрации.

Власти отметили, что больную вовремя доставили в специализированное лечебное учреждение Беломорска. Мост должны отремонтировать до 1 декабря. // фото: Kaboompics .com/ pexels.com