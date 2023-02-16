Взрослых и детей начнут принимать медики в общежитии медколледжа

В общежитии медколледжа на Московской в Петрозаводске заработает медицинский кабинет. По словам министра здравоохранения республики Михаил Охлопкова, это будет фронт-офис для взрослых и детей.

Помещение для медкабинета в общежитии выбрано не случайно. Район в ближайшее время будет развиваться, появятся новые жители. Охлопков объяснил, что дает создание подобных медкабинетов.

«Во-первых, медицинская помощь становится максимально доступной для граждан: мы приближаем ее к месту жительства. Минздрав Карелии выделит объемы для оказания медицинской помощи прикрепленного населения. Во-вторых, за счет этого дополнительное финансирование на развитие получит и медколледж»,

- объяснил министр.

Ранее кабинеты врачей были созданы в ЖК «Скандинавия» и на улице Зеленая. Отметим, что в настоящее время в общежитии идут ремонтные работы. // фото со страницы министра здравоохранения РК