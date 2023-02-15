Лифт установят в общежитии медколледжа в Петрозаводске

Ремонт все еще идет в общежитии петрозаводского медколледжа на Московской. На работы было выделено 22 миллиона рублей.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал в соцсети, что удалось сделать, а что предстоит. В общежитии заменили насосные станции, теперь вода доходит до верхних этажей – 8 и 9, которые долгое время пустовали. Также заменили окна, теплоузел, стояки водоснабжения и канализации, поставили систему пожарной сигнализации, пожарные шкафы и краны, установили лифтовое оборудование блока А.

Сейчас строители ремонтируют холлы и душевые, предстоит привести в порядок кухни. По словам главы региона Артура Парфенчикова, в этом году в общежитии установят десять новых душевых кабин. Также завершен ремонт медблока на первом этаже.

К 1 апреля должны завершить ремонт пожарной электрозадвижки и водомерного узла. До 30 июня в общежитии в блоке Б установят новый лифт. // фото: со страницы главы РК ВК