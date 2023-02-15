Петрозаводчанам начали приходить штрафы за непристегнутый ремень

Водителям в Петрозаводске начали приходить штрафы за непристегнутый ремень. Нарушение фиксирует камера, установленная на Карельском проспекте после моста при движении в сторону Кукковки. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

В паблике «Моя Древлянка» пишут, что водителю пришло уведомление о штрафе в одну тысячу рублей. Также в сообществе опубликован скриншот уведомления, на котором отчетливо просматривается салон транспортного средства. // фото freepik.com