15 февраля 2023, 10:37
Соцсети

Петрозаводчанам начали приходить штрафы за непристегнутый ремень

Нарушителей ловит камера, одному водителю уже пришло уведомление о штрафе в размере одной тысячи рублей

Водителям в Петрозаводске начали приходить штрафы за непристегнутый ремень. Нарушение фиксирует камера, установленная на Карельском проспекте после моста при движении в сторону Кукковки. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

В паблике «Моя Древлянка» пишут, что водителю пришло уведомление о штрафе в одну тысячу рублей. Также в сообществе опубликован скриншот уведомления, на котором отчетливо просматривается салон транспортного средства. // фото freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
штраф
Кукковка
Камера