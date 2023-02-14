Петрозаводчане сняли на видео подъезд-баню

В доме на Мурманской, 19а в Петрозаводске 12 февраля потекла труба. Аварийная служба отключила в доме отопление и горячую воду до вечера. Затем специалисты провели восстановительные работы, после чего, по словам петрозаводчан, один из подъездов жилого дома превратился в настоящую баню. Об этом горожане написали в паблике «Подслушано в Птз» и приложили видео.

По словам жильцов, в доме произошел гидроудар, а специалистам придется вскрывать полы.

«Аварийная служба круглосуточная, а по факту приехали, выключили воду горячую и уехали. Спасибо, что хоть отопление оставили!» - возмущаются горожане в сообществе работой управляющей компании и аварийщиков. // фото скриншот