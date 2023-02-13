В Сегеже на видео сняли издевательства над девочкой на улице

В соцсети выложили видео, на котором одна девочка издевается над другой. По этическим соображениям мы не можем публиковать видео и давать ссылку на группу.

Как утверждается в комментарии к видео, все происходит на одной из улиц Сегежи. А в издевательствах участвуют сверстники.

Происходящее снимают на камеру телефона. Что послужило причиной конфликта – не ясно. За девочку, над которой издеваются, никто не заступился.

В кадре одна девочка толкает другую, та держится за живот и садится на корточки. Первая подходит и наносит коленом удар в голове, вторая девочка теряет равновесие и садится на снег. В этот момент первая несколько раз ее пинает, а потом несколько раз бьет ногой по голове. После этого запись обрывается. За происходящим наблюдают еще несколько девочек. Подписчики осудили такое поведение, кто-то предположил, что видео постановочное.

Представители потерпевшей девочки обратились 6 февраля в полицию с просьбой разобраться в ситуации, сообщили в МВД «Столице на Онего». Проводится проверка. // фото скриншот видео