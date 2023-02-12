Убегающую от машины косулю заметили в Лахденпохском районе

Косулю заметили на днях в поселке Хийтола Лахденпохского района. Короткое видео опубликовал паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

Грациозное животное перескочило через сугробы и выбежало на проезжую часть. Косуля практически добежала до пешеходного перехода, когда на дороге появился автомобиль. Животное развернулось, побежало в обратную сторону, перескочило тротуар и скрылось из вида.

Ранее в Петрозаводске заметили лису и рысь, а в Пудоже - рысь. // фото скриншот