Вывалившийся из грузовика булыжник повредил автомобиль в Карелии

На Суоярвском шоссе днем 27 июля из грузовика вывалился булыжник и повредил следовавшую за ним машину. Автолюбительница в соцсети просит откликнуться возможных очевидцев. Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» сравнили случившееся с фильмом «Пункт назначения».

По словам автолюбительницы, самосвал направлялся в сторону Бесовца. Булыжник пробил бампер и радиатор.

«Немного выше/чуть больше скорость и этот булыжник мог убить женщину и ребенка, которому еще и года нет!» - написала женщина и попросила водителей грузовиков проверять машины перед выездом. // фото unsplash.com/Socmia Fotografia