Неизвестный мужчина пристает к детям в Петрозаводске

Странный человек в Петрозаводске пристает к детям. Об этом предупредила горожанка в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

Женщина вечером 26 июля опубликовала пост и сообщила, что неизвестного мужчину видела рядом с торговым центром «Десяточка» на Ключевой улице.

вчера в 20:46

- Пристает к детям на площадке у поликлиники сверху... Он лично ко мне подходил, просил зайти в Telegram и спрашивал, не ходим ли мы по лесам... Берегите своих детей,

- написала женщина.

Она предположила, что этот человек может быть наркоманом. Комментаторы пишут что надо было обратиться в полицию. // фото: qimono/ pixabay.com