26 июля 2023, 13:05
Неизвестный мужчина пристает к детям в Петрозаводске
Родителей в карельской столице призвали быть осторожными
Странный человек в Петрозаводске пристает к детям. Об этом предупредила горожанка в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.
Женщина вечером 26 июля опубликовала пост и сообщила, что неизвестного мужчину видела рядом с торговым центром «Десяточка» на Ключевой улице.
вчера в 20:46
- Пристает к детям на площадке у поликлиники сверху... Он лично ко мне подходил, просил зайти в Telegram и спрашивал, не ходим ли мы по лесам... Берегите своих детей,
- написала женщина.
Она предположила, что этот человек может быть наркоманом. Комментаторы пишут что надо было обратиться в полицию. // фото: qimono/ pixabay.com