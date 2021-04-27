Вынесен приговор женщине, из-за которой погибли три человека в Карелии

Кондопожский городской суд вынес приговор женщине, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности трем жителям Спасской Губы и в уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, трагедия произошла 1 марта 2020 года. Пожар вспыхнул в деревянном доме в Спасской Губе. Как оказалось, виновницей возгорания стала женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения бросила в подъезде окурок сигареты, не убедившись в том, что он потух. Разгорелся пожар, в результате которого погибли 45-летний мужчина и две 64-летние женщины, проживавшие в этом доме.

Суд пришел к выводу, что обвиняемая виновна в причинении смерти по неосторожности, а также в уничтожении чужого имущества на сумму более 3,3 миллиона рублей.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. После этого она должна будет самостоятельно явиться в колонию.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Фото svoyakolokolnya.ru