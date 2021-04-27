27 апреля 2021, 18:45
Люди остались без воды из-за аварии в Кемском районе
Жителей Кеми попросили набрать воды, подача ресурса будет ограничена
В Кемском районе произошли аварии на водопроводе. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети.
По данным чиновника, два прорыва на водопроводной магистрали произошли в Кеми и один - в поселке Рабочеостровск. Пока что устранить прорывы не получается. Ремонтные работы запланированы на завтрашний день.
Для проведения ремонта необходимо полное обезвоживание магистрали. В 9 утра 28 апреля будет отключена городская насосно-фильтровальная станция. Жителей района попросили по возможности подготовиться к этому и набрать запасы воды.
Сегодня вечером в Кеми вода будет развозиться по домам, в которых уже сейчас полностью отсутствует водоснабжение. Фото provodoprovod.ru