Люди остались без воды из-за аварии в Кемском районе

В Кемском районе произошли аварии на водопроводе. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети.

По данным чиновника, два прорыва на водопроводной магистрали произошли в Кеми и один - в поселке Рабочеостровск. Пока что устранить прорывы не получается. Ремонтные работы запланированы на завтрашний день.

Для проведения ремонта необходимо полное обезвоживание магистрали. В 9 утра 28 апреля будет отключена городская насосно-фильтровальная станция. Жителей района попросили по возможности подготовиться к этому и набрать запасы воды.

Сегодня вечером в Кеми вода будет развозиться по домам, в которых уже сейчас полностью отсутствует водоснабжение. Фото provodoprovod.ru