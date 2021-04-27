Столкновение двух автомобилей на Древлянке попало на видео

Сегодня в 7:55 в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Инцидент произошел в районе пересечения с улицей Попова и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как один из автомобилей, двигавшихся по шоссе в сторону центра, решил перестроиться в районе места для разворота. В этот момент в него въехала другая машина, двигавшаяся в том же направлении.

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.