Автомобиль на большой скорости сбил собаку в Петрозаводске

26 апреля в 21:56 в Петрозаводске на улице Ровио автомобиль на большой скорости сбил собаку. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как животное переходило проезжую часть и попало под колеса летевшей на большой скорости машины. Водитель не остановился и покинул место происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ЧП. Всех кто располагает информацией о ДТП и записями видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.