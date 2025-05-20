Вынесен приговор водителю самосвала, раздавившему легковушку с людьми

Водителя самосвала-убийцы осудили 20 мая в Петрозаводске за гибель трех молодых людей.

Страшное ДТП произошло ночью 9 декабря 2024 года на Ключевой. Пьяный Павел Бутенев вел самосвал Volvo, потерял контроль и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался автомобиль «Фольксваген Пассат». Момент ДТП попал в объектив городской камеры наблюдения.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте - им было всего 20 и 23, еще один 18-летний пассажир скончался в больнице. Третий пассажир прошел лечение. Что касается водителя самосвала-убийцы, то он дважды был лишен прав за пьяное вождение. В ту страшную ночь в нем было 1,4 промилле алкоголя.

Бутенева обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Суд признал его виновным и приговорил к девяти с половиной годам колонии общего режима. Также ему запрещено два с половиной года садиться за руль. Будут еще рассматриваться гражданские иски о взыскании морального вреда. © «Петрозаводск говорит»