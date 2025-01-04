Устроивший смертельное ДТП водитель самосвала отправится на СВО

Водитель самосвала, виновный в декабрьском ДТП с тремя погибшими в Петрозаводске, отправится в зону СВО. Об этом сообщает издание «ФакторНовости». По информации источника, 42-летний мужчина подписал контракт еще до наступления Нового года.

Ранее суд избрал для него меру пресечения — заключение под стражу до 8 февраля.

Авария произошла 9 декабря на улице Ключевой у дома №31. Водитель грузовика Volvo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил безопасную скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.

В результате аварии на месте погибли 20-летний водитель легковушки и его 23-летний пассажир. Еще двое пассажиров — 18 и 22 лет — были экстренно госпитализированы, однако один из них скончался в больнице. Еще один 20-летний пассажир получил травмы и проходит амбулаторное лечение. // фото: freepik.com