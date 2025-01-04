В МЧС Карелии рассказали, сколько времени можно выжить в холодной воде

Каждый год в Карелии фиксируются несчастные случаи на воде, связанные с пренебрежением правилами безопасности. Министерство чрезвычайных ситуаций региона опубликовало рекомендации для рыбаков и любителей зимнего отдыха на природе.

По данным спасателей, в группе повышенного риска находятся дети, которые остаются без присмотра взрослых, а также люди в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное снижает чувство самосохранения и значительно замедляет реакцию, что может привести к трагическим последствиям.

Эксперты МЧС подчеркивают, что в ледяной воде человек погибает не только из-за невозможности выбраться на поверхность, но и из-за стремительного переохлаждения организма.

Время безопасного пребывания в воде при разных температурах:

- +24°C — 7–9 часов;

- +5…+15°C — 3,5–4,5 часа;

- +2…+3°C — смертельная опасность наступает через 10–15 минут;

- -2°C — смерть может наступить уже через 5–8 минут.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать выхода на неокрепший лед и контролировать детей во время отдыха у воды. // фото: МЧС Карелии