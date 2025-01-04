Скончался почетный гражданин Пудожского района

В пятницу, 3 января, на 93-м году жизни скончался Борис Павлович Фофанов, заслуженный работник культуры Карельской АССР, ветеран труда, отличник кинематографии СССР, почетный кинематографист России почетный гражданин Пудожского муниципального района.

Вся жизнь Бориса Павловича Фофанова связана с культурой Пудожского края. 55 лет он работал в Пудожской районной киносети, многие годы возглавлял ее. Он любил кино и своей любовью щедро делился с земляками, организовывал для них не только киносеансы по всему району, но и встречи с известными советскими актерами... Кстати, даже сам снялся в кино, в фильме Евгения Рысса «Шестеро вышли в путь», съемки которого проходили в Водлозерье, Борис Павлович сыграл в нем лодочника.

Он организовал первый в стране передвижной кинотеатр «Лесоруб», который расположился в одном из вагонов рабочего поезда, возившего по узкоколейке лесозаготовителей на работу. Вообще, словосочетание «один из первых в стране» часто встречается в его биографии. При Пудожском детском доме он основал одну из первых в СССР детскую киностудию. За 30 лет, что она работала, студийцы вместе со своим руководителем сняли более 60 фильмов, многие ленты участвовали в кинофестивалях и были отмечены. Одним из первых в стране он организовал детский школьный кинотеатр самообслуживания, где школьники были киномеханиками, кассирами и контролерами

Он любил и знал свой край, активно сотрудничал с Музеем-заповедником «Кижи», с краеведческим музеем в Пудоже, а в деревне Кубовской, в родительском доме, создал музей деревенского быта, который действует до сих пор. Здесь же, в Кубовской, он организовал общественный совет, с помощью которого еще в прошлом веке был восстановлен деревенский храм иконы Смоленской Божией Матери - памятник деревянной архитектуры, выстроен для жителей деревни культурно-досуговый центр и в бывшем здании детсада открыта гостиница.

Борис Павлович автор более 15 книг, брошюр о людях, традициях, ветеранах Пудожского края, почти двадцать лет назад создал фото-музей «Жил человек» о земляках, удостоенных высших наград за свой труд, передовиках деревни.

Пудожане скорбят о смерти своего земляка:

«Он был настоящим патриотом своей малой Родины – деревниКубовская, Пудожского района, Карелии…Был летописцем истории и культуры нашего края. Его фильмы, фотографии, книги, статьи в газетах поистине бесценны. Веселый, неунывающий, несущий людям радость, очень светлый человек. Таким мы запомним Бориса Павловича», - пишут они на страничке Пудожского музея им. Кораблева.// фото со странички Пудожского музея им.А.Ф.Кораблева