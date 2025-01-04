04 января 2025, 12:31
Пропавшую в новогоднюю ночь пожилую кондопожанку нашли
Волонтеры сообщили о завершении поисков пенсионерки в красном пальто
Пропавшую 31 декабря в Кондопоге 65-летнюю женщину нашли живой. Об этом сообщили в паблике отряда «Лиза Алерт».
Напомним, пенсионерка ушла из дома в новогодний вечер, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. В соцсетях распространили ориентировку на женщину.
Где она была и как нашлась, волонтеры не уточнили, только сообщили о прекращении поисков.