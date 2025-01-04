Пропавшую в новогоднюю ночь пожилую кондопожанку нашли

Пропавшую 31 декабря в Кондопоге 65-летнюю женщину нашли живой. Об этом сообщили в паблике отряда «Лиза Алерт».

Напомним, пенсионерка ушла из дома в новогодний вечер, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. В соцсетях распространили ориентировку на женщину.

Где она была и как нашлась, волонтеры не уточнили, только сообщили о прекращении поисков.