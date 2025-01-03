03 января 2025, 17:30
Глава медиахолдинга «Ника» поздравил жителей Карелии с Новым годом
Андрей Мазуровский пожелал всем добра и мира в 2025 году
Глава медиахолдинга «Ника» Андрей Мазуровский поздравил жителей республики с наступившим Новым годом и Рождеством.
«Дорогие друзья! Пусть 2025 год будет наполнен миром и добром! Всего вам самого лучшего в наступившем году»,
- сказал Андрей Мазуровский.
Медиахолдинг «Ника» начал свою работу в 1991 году, Андрей Мазуровский был создателем первого в России частного телеканала.
Сейчас медиахолдинг объединяет интернет-телевидение «Ника плюс», портал «Петрозаводск говорит», газету «ТВР-панорама», Издательский дом «Петропресс».