Глава медиахолдинга «Ника» поздравил жителей Карелии с Новым годом

Глава медиахолдинга «Ника» Андрей Мазуровский поздравил жителей республики с наступившим Новым годом и Рождеством.

«Дорогие друзья! Пусть 2025 год будет наполнен миром и добром! Всего вам самого лучшего в наступившем году»,

- сказал Андрей Мазуровский.

Медиахолдинг «Ника» начал свою работу в 1991 году, Андрей Мазуровский был создателем первого в России частного телеканала.

Сейчас медиахолдинг объединяет интернет-телевидение «Ника плюс», портал «Петрозаводск говорит», газету «ТВР-панорама», Издательский дом «Петропресс».