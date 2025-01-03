Наесться до отвала и плясать у новогодней елки

Текст, фото: Алина Гапеева

Новый год был и остается самым любимым праздником. Его с нетерпением ждут взрослые и дети и начинают к нему готовятся с первыми снежинками за окном, считай, в ноябре. В списке первоочередных забот значится: украсить дом, купить подарки, забить «под завязку» холодильник. В общем, хлопот невпроворот.

Последнему из перечисленных пунктов отдается особое внимание, ведь новогодний стол по традиции обязан быть щедрым. Неудивительно, что в преддверии Нового года народ начинает сорить деньгами, чтобы поставить на стол все самое лучшее – от австрийского сервелата и свежих ананасов до домашних разносолов. Крабы, красная и черная икра давно не считаются особыми деликатесами.

Сегодня новогоднее угощение хозяйка может состряпать в считанные минуты, не прилагая особых усилий. Супермаркеты готовы предложить разнообразные готовые блюда с доставкой на дом. Деньги на бочку – и никаких вам хлопот. К великой радости россиян, новогодние праздники теперь длятся десять дней подряд, а не один день, как раньше.

Каких-то еще лет двадцать назад подготовка к Новому году у граждан выглядела чуть-чуть иначе. Люди массово проходили квест «Добудь продукты и подарки». О новогоднем марафоне прошлых лет рассказали жители Пряжинского района.

Гадость редкостная

Девяностые годы прошлого века — очень тяжелые. Правительство объявило дефолт, что повлекло за собой спад производства и падение уровня жизни населения. Продукты в магазинах подорожали в разы. Лидерами по росту цен стали куриные яйца и сахар. За пару месяцев они подорожали в три раза. Как помнится, горячительные напитки тоже значительно подпрыгнули в цене.

Только Новый год никто не отменял. Люди старались приготовить стандартный комплект блюд: оливье, селедку под шубой и тушеную картошку. Наталья Голятина из Ведлозера вспоминает, что угощение она умудрялась приготовить практически из ничего:

«Нам по полгода не платили зарплату. Выживали только на урожае с собственного огорода, солонине из лосятины и соленой рыбе. Для встречи нового века в 2001 году я приготовила винегрет, квашеную капусту, тушеную картошку и рагу из отмоченной лосятины. В магазинах не было ни колбасы, ни майонеза, ни зеленого горошка, а какой же Новый год без оливье? Я его приготовила с добавлением все той же солонины вместо колбасы, накрошила в салат побольше соленых огурцов, в компенсацию за дефицитный горошек. Всю эту смесь я заправила сметаной. Оливье двухтысячных годов – гадость редкостная, скажу я вам. Наелись солонины за то время досыта – до сих пор не могу на нее смотреть».

Наталья вспоминает, что праздник в селе Ведлозеро народ отмечал весело и дружно. Народ ходил друг к другу в гости до самого утра. У молодого поколения пользовалась спросом дискотека на улице.

«В 2003 году стояли жуткие морозы. Помню, на улице мороз ниже сорока градусов, а мы — в капроновых колготках. Старенькая аппаратура из Дома культуры на морозе отказывалась работать, диск-жокей ее согревал своим дыханием. Магнитофон оживал на время, и мы снова плясали и участвовали в веселых конкурсах»,

— рассказала Наталья Голятина.

Она добавила, что в их семье сохранилась давняя традиция — собирать за одним столом родных, друзей и знакомых в первый день наступившего года.

Новый год по талонам

Светлана Козлова из поселка Эссойла рассказала, как отмечали Новый год во времена перестройки. Дефицит продуктов в конце восьмидесятых годов заставлял хозяек приложить немало усилий для приготовления праздничного стола. Мясо, колбасу, сливочное масло, сахар и крупы граждане могли приобрести только по талонам. С введением в стране «сухого закона» добавились также карточки на спиртное: на одного взрослого человека в месяц полагалась бутылка водки и две бутылки вина. Талонная система, по мнению Светланы Козловой не смогла испортить новогодний праздник.

«Все было: оливье, мандарины, детям – бесплатные подарки от профсоюза. В отделе рабочего снабжения перед праздниками в Эссойле продавали сгущенку на разлив, конфеты и колбасу. Очереди выстраивались огромные. В одни руки давали один килограмм колбасы. Я с собой брала сына, в таком случае наша норма увеличивалась вдвое»

— вспоминает эссойльчанка.

Загадка эпохи Советского Союза: «Длинное, зеленое, пахнет колбасой? Это пассажирский поезд из Питера или из Москвы. Тем, кому не повезло достать деликатесные продукты на месте, отправлялись за ними в столицы. Чем меньше дней остается до Нового года, тем больше запасов появляется в холодильниках.

Новогодняя почта — необходимфй атрибут советского праздника

Наряжали елку «дождиком» из металлической фольги и стеклянными домиками. 31 декабря в полночь поднимали фужеры с шампанским и загадывали желание. К часу ночи выходили гулять к ближайшей елке или шли в гости к родным и друзьям.

Некоторые, как и сейчас, успевают в Новый год посетить всех друзей. Сначала добежать до одних, потом доехать до вторых, а затем доползти до третьих. Главное – распределить всех в правильном порядке.

Сани Деда Мороза

Заглянем в историю чуть дальше. В советские годы праздники отмечали скромно, но они были особенные. Пенсионерка из Крошнозера Ларионова Наталья Константиновна рассказала о новогоднем торжестве в 1960-70-е годы. Главный атрибут – елку — украшали космонавты, ракеты, кукуруза, морковки, самодельные бумажные флажки. Действительно, история страны отображалась в елочных украшениях.

«У нас при школе была лошадь, которая возила в столовую воду. Кого-нибудь из мужчин мы наряжали в Деда Мороза и катали на этой лошади детей. Такую зимнюю забаву ребятишки очень любили. Школьники и учителя устраивали кукольный театр, готовили утренники для малышей и вечера для взрослых. Учительский состав с супругами отправлялся с концертной программой в близлежащие деревни. Помню, как толкала локтем рядом стоящего хориста, который начал петь не в ту сторону»,

— вспоминает веселые моменты восьмидесятитрехлетняя учительница.

Последний день уходящего года в каждой семье проходил в предпраздничных хлопотах. После трудового дня 31 декабря в каждом дворе топилась баня, а хозяйки готовили угощение. Основными фаворитами на столе советских граждан были холодец, винегрет, селедка, огурчики, морс, конфеты и печенье.

«В каждом доме пахло мандаринами и горячим хлебом, который пекли в крошнозерской хлебопекарне»,

— сохранила приятные воспоминания Наталья Константиновна.

Елочные игрушки, которые украшали в советское время домашнюю елку, пожилая женщина передала своим взрослым детям. Она считает, что такие семейные сокровища несут драгоценную память детства и волшебства.

У кого-то из жителей Карелии засверкает огнями нарядная елка с «дождиком» из металлической фольги и стеклянными домиками. Многие из традиций празднования Нового года остались с нами и до сих пор.

Правила Нового года

Времена меняются, неизменным остается только Новый год и желание встретить его празднично, с хорошим настроением и за «вкусным» столом», чтобы весь год оставался таким.

Ловите советы, без чего этого нельзя добиться:

Правило № 1

Не старайтесь готовить много. Новый год — это в первую очередь праздник и волшебство. И мало кто обратит внимание на то, что у вас 2 салата, а не 4. Пары салатов, закуски и горячего блюда хватит на всех и даже останется на утро;

Правило № 2

Все, что можно сделать заранее, обязательно сделайте. Ведь это здорово. Что-то уже готово, а остальное можно не спеша дорезать. Поделить дела на два дня — это самое лучшее, что может быть;

Правило № 3

Надо выспаться перед длинной и веселой ночью. Обязательно. Иначе после бокальчика шампанского дело даже до горячего не дойдет;

Правило № 4

Провести день наедине с собой. Пусть это будет любой день в декабре. Полежите в ванне с пеной при свечах, почитайте книгу, сделайте маски, депиляцию, домашний маникюр и т.д. Можно даже просто полежать и посмотреть на елку с огоньками;

Правило № 5

Не пытайтесь доводить все до идеала. Что-то не так? Да никто даже не заметит.

31 декабря — это праздник для всех, это подарки, песни, танцы и шампанское. Все остальное мелочи.