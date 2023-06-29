Вымогатель в Подмосковье расстрелял двоих полицейских, один погиб

Одного полицейского убили 29 июня в перестрелке под Москвой. Второго стража порядка тяжело ранили при задержании четырех подозреваемых, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в одном из автосервисов в Орехове-Зуеве. В полицию поступило сообщение о разборке с вымогателями, которая там происходит. Они выехали на место и попытались задержать злоумышленников.

Один из них открыл стрельбу из пистолета, в результате 25-летний полицейский погиб – он умер утром в больнице, передает «МК». Его 27-летнего коллегу госпитализировали с тяжелыми ранениями.

По данным издания, у хозяина мастерской 100 тысяч рублей за некачественный ремонт машины. Он сделал вид, что отдаст деньги, а сам вызвал полицейских. // фото: ГСУ СК России по Московской области