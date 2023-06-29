29 июня 2023, 09:42
Школьников обяжут трудиться на пользу общества без согласия родителей
Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о включении в программу общественно полезного труда
Полезный обществ труд включат в школьную программу среднего образования. Депутаты Госдумы России приняли соответствующий закон в первом чтении, передает «Коммерсант».
В числе трудовых заданий будет озеленение территорий школ, оформление классов, помощь в библиотеках и музеях. При этом согласие родителей больше не потребуется.
Депутаты считают, что нововведения помогут бороться с «идеологией потребления» и закрепят устойчивый рост экономики страны. // фото: www.istockphoto.com