Россиянам разрешат запускать беспилотники

С 1 марта 2024 года запускать беспилотники над населенными пунктами разрешат на высоте до 150 м в светлое время суток. Об этом сегодня сообщается на сайте Минтранса РФ.

По новым правилам, беспилотник должен находиться в прямой видимости внешнего пилота и вне запретных зон. Эти зоны определит Минтранс РФ по представлению региональных и местных властей.

Для полетов беспилотников до 30 кг не потребуется подавать план перемещения авиационным властям.

Также со следующего года упростят использование дронов в сельском хозяйстве. В ведомстве сообщили, что их можно будет запускать на высоте менее 30 м от земли или воды на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок без кратковременных ограничений в воздушном пространстве.

Направлять план полета дрона можно будет через цифровую платформу обеспечения деятельности по использованию воздушного пространства. // фото freepik.com