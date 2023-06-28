28 июня 2023, 08:52
Магазинам хотят разрешить раздавать еду с истекающим сроком годности
НДС на фудшеринг для торговых сетей планируют отменить в России
Магазинам в России собираются дать возможность раздавать желающим продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект уже подготовили, он вносит поправки в Налоговый кодекс РФ, пишут «Известия».
Речь идет об отмене НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности. Это должно происходить, если их отдают людям бесплатно.
Сейчас торговым сетям такой благотворительностью заниматься невыгодно. Они могут не платить налоги лишь с тех продуктов, которые выбрасывают.
Инициативу поддержали крупнейшие ритейлеры России и профильные комитеты Госдумы. Законопроект направили в правительство на отзыв. // фото: www.freepik.com