Магазинам хотят разрешить раздавать еду с истекающим сроком годности

Магазинам в России собираются дать возможность раздавать желающим продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект уже подготовили, он вносит поправки в Налоговый кодекс РФ, пишут «Известия».

Речь идет об отмене НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности. Это должно происходить, если их отдают людям бесплатно.

Сейчас торговым сетям такой благотворительностью заниматься невыгодно. Они могут не платить налоги лишь с тех продуктов, которые выбрасывают.

Инициативу поддержали крупнейшие ритейлеры России и профильные комитеты Госдумы. Законопроект направили в правительство на отзыв. // фото: www.freepik.com