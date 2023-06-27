Пенсии в России за 2025 и 2026 год планируют повышать дважды

Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на три ближайших года. Об этом со ссылкой на проект бюджета Социального фонда пишет РБК.

Согласно разработкам ведомства, в 2025 и 2026 годах индексация пенсий будет проходить в два этапа.

Выплаты будут увеличивать с 1 января 2024 года на 5,3 процента, среднегодовой размеры выплаты составит 22 772 рублей.

С 1 февраля 2025 года произойдет индексация на четыре процента, а с 1 апреля - на 3,8 процента, до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года пенсии повысят на четыре процента и скорректируют на 2,8 процента 1 апреля. // фото: «Петрозаводск говорит»