Аналог российской «Википедии» запустили в интернете

Аналог «Википедии» в российском варианте уже работает в интернете. Сайт называется «Рувики», передает ТАСС.

До конца июня создатели обещают с бета-версии перейти на полноценный вариант, сообщил гендиректор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко.

- Скоро станет доступно свободное редактирование,

- указано также на главной странице сайта.

Интернет-энциклопедия в данный момент содержит более 1,9 миллиона статей на русском языке. Российская версия оригинальной «Википедии» имеет 1 924 408 статей. // фото: скриншот ru.ruwiki.ru