Режиссера популярных сериалов госпитализировали после драки в Москве

После драки в Москве госпитализировали режиссера популярных фильмов и сериалов. У него травма головы, 48-летний Сергей Попов на некоторое время потерял сознание, передает Telegram-канал «112».

Пострадавшего доставили в больницу, медики диагностировали у него сотрясение мозга, рассказал источник РЕН ТВ.

Очевидцы говорят, что Попов поссорился с охранниками и один из них ударил режиссера, тот упал.

Сергей Попов знаком зрителю по сериалам «Выхожу тебя искать», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Мосгаз. Западня», «Кунгур», «Мент в законе», фильмам «Француз», «Дорога на Берлин», «Сдается дом со всеми неудобствами», «Настоящая любовь» и др. // фото: kino-teatr.ru