ЧВК больше не смогут вербовать заключенных

Частные военные компании лишили возможности вербовать в свои ряды заключенных. Об этом федеральным СМИ заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Закон о праве судимых заключать контракты с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время подписал ранее президент Владимир Путин. Находящиеся под приговором лица смогут заключать контракты только с Минобороны РФ.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», - цитирует Крашенинникова ТАСС.

Контракт могут заключать те, кто отбыл наказание и снял или погасил судимость, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести и в отношении кого предварительное расследование приостановлено.

Подписать контракт могут с имеющими непогашенную судимость гражданами. Исключение составляют те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности детей, был осужден за шпионаж, захват заложника и некоторые экстремистские деяния. // фото freepik.com