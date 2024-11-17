17 ноября 2024, 08:57
Происшествия

Выехал на встречку и попал под фуру

Появились подробности вчерашнего ДТП на трассе «Кола»

О вчерашнем серьезном ДТП в Кондопожском районе на 453 км автодороги «Кола» сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По предварительной информации, около трёх часов дня, водитель Ford Escape совершил выезд на полосу встречного движения, навстречу движущемуся грузовому автомобилю Faw.

 

В результате ДТП травмирован 41-летний мужчина, который с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: ГАИ Карелии

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