Выехал на встречку и попал под фуру

О вчерашнем серьезном ДТП в Кондопожском районе на 453 км автодороги «Кола» сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По предварительной информации, около трёх часов дня, водитель Ford Escape совершил выезд на полосу встречного движения, навстречу движущемуся грузовому автомобилю Faw.

В результате ДТП травмирован 41-летний мужчина, который с места происшествия был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: ГАИ Карелии