Выбран новый глава Петрозаводска

12 мая в 11 часов началась сессия Петросовета, которая должна была определить, кто возглавит карельскую столицу. Выбор у депутатов Петросовета был не богатый. Им было предложено две кандидатуры - вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков и заместитель главы РК Владимир Любарский.

В этом году были внесены изменения в порядок проведения конкурса и снято ограничение, предписывающее комиссии по отбору претендентов на пост главы Петрозаводска предлагать депутатам не более двух кандидатов. Теоретически комиссия могла предложить на сессию Петросовета любое количество кандидатов из тех, кто подал документы и прошел собеседование. Их было 13 человек. Тем не менее, большинство членов комиссии проголосовало исключительно за кандидатов, работающих в карельском правительстве.

После того, как в 2015 году жителей Петрозаводска лишили права самостоятельно выбирать мэра города путем прямого голосования, отбором претендентов, желающих занять кресло главы карельской столицы, занимается специальная комиссия. Ей доверено определить самых достойных и предложить их кандидатуры депутатам Петросовета. Таких кандидатур должно быть не меньше двух.

Заседания комиссии проходили за закрытыми от общественности дверьми. Журналистов на заседания комиссии отказывались пускать, поэтому тонкости процесса выбора кандидатов фактически скрыли от горожан. Депутат Петросовета Галина Васильева, которая единственная из членов комиссии общалась с журналистами, рассказала, что кандидатуры большинства претендентов даже не ставились на голосование комиссии. По ее словам, Игорь Корсаков во время собеседования не смог представить никакой программы, связанной с развитием Петрозаводска. Тем не менее проправительственное большинство обеспечило ему выход в финал.

Мало, кто сомневался, что депутаты Петросовета проголосуют за Владимира Любарского.