В учреждениях УФСИН Карелии возобновляются краткосрочные свидания

С 12 мая в учреждениях УФСИН Карелии возобновляется предоставление краткосрочных свиданий с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Свидания возобновляются на основании постановления главного государственного санитарного врача МСЧ-10 ФСИН России.

Предоставление краткосрочных свиданий с родственниками, адвокатами и иными лицами, оказывающими юридическую помощь, осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) всеми участниками свидания.

Рассадка участников свиданий осуществляется с учетом принципа социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Предоставление длительных свиданий с родственниками пока приостановлено. Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется в порядке очередности с соблюдением временного интервала, с обязательным соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. // Фото: sobitie.com.ua