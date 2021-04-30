Выбирать мэра Петрозаводска придется из членов правительства Карелии

Текст и фото: Антонина Кябелева

30 апреля 2021 года в здании петрозаводской администрации состоялось финальное заседание специальной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Членам комиссии предстояло выбрать самых достойных из 13 претендентов, прошедших отбор и собеседование. Причем количество кандидатов в мэры, которых нужно было представить на сессию Петросовета, в этом году не было ограничено, как раньше, двумя претендентами.

Ни для кого не было секретом, что фаворитами в списке являются вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков и заместитель главы РК Владимир Любарский. Была надежда, что членов правительства «разбавят» другими кандидатурами. Понятно, что окончательный выбор все равно остался бы за республиканской властью, которая имеет рычаги влияния на большинство депутатов Петросовета. Но так была хотя бы слабая видимость пусть призрачной, но все же демократии, не ограничивающей выбор только высокопоставленными чиновниками с Ленина, 19. Но в правительстве не стали особо мудрить.

Хотя могли бы выбрать третьего из длинного списка: учительница английского языка Сунской общеобразовательной школы Екатерина Ганюченко, депутат Лендерского сельского поселения Екатерина Кочакова, директор компании «Кит» Артем Тимошенко, безработный Лев Тимошин, президент ООО «Святые Карелии» Алексей Таранов, директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, мастер-механик ООО «ЕвроМодуль» Павел Стальцов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, пенсионер Андрей Гущин, депутат ЗС РК, заместитель директора муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы» Андрей Рогалевич.

Но все пошло даже хуже, чем всегда.

Журналиста нашего издания председатель комиссии, руководитель администрации главы РК Татьяна Игнатьева отказалась пустить в кабинет, где заседала комиссия. За компанию ей пришлось выгнать и сотрудника пресс-службы Петросовета, который заблаговременно занял место в кабинете. На просьбу поставить вопрос о присутствии прессы на заседании, Игнатьева сообщила следующее:

- Мы уже ставили с самого начала и разъяснили, что заседание проводится, обсуждение идет между членами комиссии, и тут же в этот же день доводится до всех жителей города. Что мы и делали. Если вы записали на диктофон без моего согласия, готовьтесь к встрече в суде!

- сказала Татьяна Игнатьева.

Это уже не первый подобный случай. Произвольное ограничение и воспрепятствование законной деятельности журналистов становится нормой для карельских чиновников. Союз журналистов не раз поднимал этот вопрос, но правоохранительные органы то ли в упор не видят этого, то ли не придают значения. А госпоже Игнатьевой, прежде чем "встречаться в суде", хорошо бы освежить в памяти основные положения действуюшщего законодательства. О том, какие санкции предусмотрены за воспрепятствование законной деятельности журналиста. О том, что закрывать от СМИ по закону можно только документы и мероприятия, где есть вопросы, отнесенные к военной, государственной или иной установленной законом тайне. Или о том, что не только журналист, но и любой гражданин имеет полное право вести аудио-, фото- и видеофиксацию любых действий государственного служащего, находящегося при исполнении должностных обязанностей, - тем более если эти действия осуществляются в общественном месте... Иначе туго придется Татьяне Игнатьевой в суде-то.

Член комиссии, депутат Петросовета Галина Васильевна опровергла высказанную Игнатьевой версию. По ее словам, на заседаниях вопрос о присутствии журналистов вообще не поднимался, и никакого решения по этому вопросу комиссия не принимала. То есть имеет место произвол отдельно взятого чиновника, который, как мне кажется, в данном случае не только превышает свои полномочия, но и злоупотребляет ими.

Наверное, петрозаводчане так и остались бы в неведении, как в реальности проходило обсуждение и голосование за кандидатов на пост мэра Петрозаводска, если бы не Васильева, которая была и остается одним из самых открытых депутатов Петросовета.

Она признала, что последнее заседание комиссии ее очень разочаровало. Депутатам Петросовета предложен предусмотренный законодательством «минимум» - всего две кандидатуры. Как и следовало ожидать, выбор пал на Корсакова и Любарского. По словам Васильевой, она не голосовала ни за одного, ни за другого. Но из семи присутствовавших членов комиссии (Черненко приболел и не смог прийти) шесть голосов были отданы за кандидатов с Ленина, 19.

Как объяснила Галина Васильева, сначала всем челнам комиссии предложили высказаться. Помимо Корсакова и Любарского, чаще других назывались фамилии Гущина и Рогалевича.

"Гущина называли несколько человек. Я сразу же предложила, чтобы не сорвалось следующее голосование, сделать больше двух человек. Кто-то даже пятерых оставить предложил",

- сказала Васильева.

Игнатьева и Чепик, заметила депутат, настаивали на выборе двух кандидатов. Большинство их поддержало. Васильева сказала, что на собеседовании Владимир Любарский выглядел уверенно, знал ситуацию в городе и, в принципе, она могла бы поддержать и его.

Но, так как предложили выбрать только двоих, Васильева предпочла проголосовать за Гущина и Рогалевича. В результате Гущин и Рогалевич набрали по одному голосу, а Любарский и Корсаков по 6 голосов каждый.

"Я считаю, что нужно было нашей комиссии проявить элемент плюрализма. И дать возможность дойти до финала тем, кто представлял программу. И программы были хорошие, и люди, чувствуется, понимают проблемы города. Таких было несколько человек. Я лично выделила троих — Гущин, Рогалевич и Любарский. У Корсакова вообще не было никакой программы - ни усной, ни письменной. Он просто говорил, что курировал Питкяранту, мы вспомнили, какие там проблемы в Питкяранте. Но его "надо оставить", как сейчас сказали. И поскольку четкой программы не прозвучало, то сегодня о нем сказали как о человеке, который прямо чуть не супер-управленец…",

- рассказала депутат Петросовета.

Она обеспокоена тем, что если один из кандидатов снимет свою кандидатуру в последний момент, то вся работа пойдет насмарку. Парадоксально, но, отметила Васильева, члены комиссии голосовали только за четверых кандидатов — Любарского, Корсакова, Гущина и Рогалевича. Она не знает, что скажут другим претендентам, если те вдруг захотят узнать, сколько за них было отдано голосов.

Итак, комиссия выбрала две кандидатуры, которые попадут в бюллетень для голосования. Предлагать депутатам муниципального образования меньше двух кандидатов запрещает федеральное законодательство. Но, мягко говоря, предложенный выбор между Любарским и Корсаковым можно назвать небогатым.

Что будет, если один из них неожиданно снимет свою кандидатуру? Как объяснили в юридическом отделе Петросовета, существует еще графа «против всех». Другими словами, формально альтернатива будет, даже если останется один кандидат. При такой трактовке законодательства, можно с большой долей уверенности говорить о том, что выхода у Любарского, кроме как стать мэром, похоже, нет. Явно ставку сделали на Любарского, а Корсаков был нужен, чтобы полностью исключить мельчайшую неожиданность. Он явно не собирается возглавлять город. В противном случае, Корсаков, наверное, хоть немного подготовился бы к собеседованию, чтобы не выглядеть столь бледно.

Сессия Петросовета намечена на 12 мая. Тогда мы и увидим развязку этой, на мой вкус, скучнейшей «мыльной оперы».