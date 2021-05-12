Обнародованы итоги голосования по выбору нового главы Петрозаводска

На сегодняшнем заседании Петросовета депутаты выбрали нового главу городской администрации. Им стал заместитель главы РК Владимир Любарский, передает из мэрии журналист портала «Петрозаводск говорит».

За Любарского проголосовали 20 народных избранников, за Корсакова не отдал голоса никто. Пять депутатов высказались против всех.

Игорь Корсаков на заседании рассказал, что накануне он два часа общался с депутатами. «Я однозначно свою кандидатуру не снимаю, иду до конца. Но хочу вам со своей стороны, и вчера я смотрел внимательно и на себя, и на Владимира Константиновича. Я не считаю, что программа Владимира Константиновича сильнее и мощнее», - сказал Корсаков. Он напирал на то, что преимущество Любарского в том, что он местный житель и лучше знает проблемы города.

Владимир Любарский так определил свою платформу: открытость в общении с горожанами, прозрачность в принятии решений, здравый смысл. «Я думаю, что на этой триединой платформе должна базироваться вся городская власть», - сказал Любарский. По его словам, ключевая задача - это наведение порядка «с тем, что мы имеем».