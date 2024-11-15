Выбор редакции: трагедия на «Коле», новый завод, обустройство парковки

Жительница Волгограда отсудила у предпринимателя из Карелии компенсацию за ложную рекламу поверки счетчиков.

Паровозный сквер обещают привести в порядок в Петрозаводске. Сквер и парковка будут обустроены на продолжении автомобильной дороги от ул. Чапаева в районе автовокзала.

Старые водопроводные трубы стащили в карельском городе. Посчитав старые трубы бесхозными, пудожане вывезли их на грузовом автомобиле и сдали в пункт приема металлолома - пять тонн. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Снова пожар на свалке. В этот раз пожарные работали на полигоне в Лоухском районе.

Неприятный инцидент на одном из перекрестков. Автомобиль врезался в светофор, кусок которого отлетел и попал в велосипедиста на тротуаре.

На повышение зарплат бюджетникам в Карелии собираются направить 3 млрд рублей.

В Сортавальском районе собираются построить новый завод. Там будут выпускать экологически чистый вид топлива.

Поездка в автомобиле для женщины-пассажира стала фатальной. В Кондопожском районе столкнулись два легковых автомобиля, оба получили повреждения и оказались в кювете. С места ДТП госпитализировали 84-летнюю женщину, позднее она скончалась в больнице.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся в выходные.