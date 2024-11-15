Новый завод построят в Карелии

В Сортавальском районе собираются запускать производство брикетированного древесного угля. Он считается экологически чистым видом топлива. Реализовать проект намерены в ближайшие два года. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Седлецкий.

Предприятие направлено не только на импортозамещение, но и решит проблему утилизации отходов лесопиления – опилок.

Существующее более десяти лет предприятие «Сортавальский лесозавод» планирует вложить в проект около 500 млн рублей и поставлять продукцию на внутренний рынок и за рубеж.

Под новое предприятие предоставлен участок площадью 3,2 га в Сортавальском районе. // фото «Петрозаводск говорит»