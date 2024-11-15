Пять тонн водопроводных труб украли четверо пудожан и сдали на лом

Администрация Пудожа обнаружила, что кто-то вывез старые водопроводные трубы с улицы, на которой их меняли. Оказалось, что кражу совершили четверо мужчин в возрасте 34 - 55 лет, сообщили в МВД Карелии.

Посчитав старые трубы бесхозными, пудожане вывезли их на грузовом автомобиле и сдали в пункт приема металлолома - пять тонн. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Мужчин задержали, они во всем признались. Возбуждено уголовное дело. Раньше проблем с законом у его фигурантов не возникало. // фото: pixabay.com