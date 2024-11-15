15 ноября 2024, 13:27
Пять тонн водопроводных труб украли четверо пудожан и сдали на лом
В Пудоже меняли водопроводные трубы, местные жители решили, что это повод заработать
Администрация Пудожа обнаружила, что кто-то вывез старые водопроводные трубы с улицы, на которой их меняли. Оказалось, что кражу совершили четверо мужчин в возрасте 34 - 55 лет, сообщили в МВД Карелии.
Посчитав старые трубы бесхозными, пудожане вывезли их на грузовом автомобиле и сдали в пункт приема металлолома - пять тонн. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.
Мужчин задержали, они во всем признались. Возбуждено уголовное дело. Раньше проблем с законом у его фигурантов не возникало. // фото: pixabay.com