Мужчина погиб на рабочем месте в Карелии

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником одной из организаций на севере Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госинспекции труда, в Лоухском районе при проведении работ по ремонту дороги один из дорожных рабочих был сбит автомобилем. Мужчина скончался на месте.

По результатам расследования специалисты планируют сделать выводы о причинах и обстоятельствах случившейся трагедии. // Фото: freepik.com