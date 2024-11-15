Жители Карелии неохотно берут ипотеку

За год объемы выдачи ипотеки в регионе упали более чем в три раза, и все еще продолжают свое падение. Уменьшился и срок, на которой граждане берут ипотеку.

В сентябре 2023 года объем выдачи ипотеки в Карелии составлял 3,1 млрд рублей, через год равнялся уже 955 млн, в октябре объемы выдачи были еще меньше - 698 млн рублей, приводит цифры РБК со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

В первым месяц осени жители региона взяли всего 288 кредитов на жилье, это в 2,7 раза меньше, чем в сентябре прошлого года (787 кредитов).

Отмечается, что средний срок кредита за год уменьшился на 9 месяцев, за октябрь сократился еще на 1,2 года - до 18,9 лет. // фото unsplash.com/ Jakub Zerdzicki