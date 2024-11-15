Эксперт рассказала, как распознать поддельную красную икру

Близится Новый год, у многих на столе будет деликатес. Как отличить настоящую икру от поддельной, подсказала диетолог Дарья Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой». Цвет, вкус и текстура расскажут многое о продукте.

Низкая цена и некачественная упаковка могут указывать на подделку. Икра должна быть упакована в стеклянную или металлическую тару, на которой должна быть маркировка, указана дата изготовления и срок годности. Поддельная икра может быть слишком яркой или красной, сухой и крошащейся.

Настоящую икру выдаст и вкус – он слегка терпкий и солоноватый. Важно читать графу о производителе, месте вылова, условии хранения, наличии пищевых и вкусовых добавок.

Дома икру можно залить горячей водой. По словам эксперта, если икра натуральная, то в воде будут образовываться белые хлопья из-за денатурации белка. Если икра искусственная, вода либо окрасится, либо ничего не произойдет, а на поверхности будут видны капельки рыбьего жира. Икра может быть фальсифицирована частично, когда в банке есть натуральные икринки и искусственные. // фото freepik.com/ Racool_studio