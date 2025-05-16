Выбор редакции: судебная «баталия» за берег и бор, дело Красулиных

Воздух в карельской столице чист. Роспотребнадзор провел исследование и не нашел нарушений.

Суд вынес решение по застройке берега Онежского озера в Шелтозере.

Власти Петрозаводска перечислили места, где запрещено купаться.

Администрацию города раскритиковали за антисанитарию на улицах и мусор.

В Петрозаводском государственном университете прошла традиционная процедура распределения выпускников шестого курса медицинского факультета.

По уголовным делам Красулина старшего (Виталия) и младшего (Артема) утвердили обвинительное заключение.

Глава минпросвещения России Сергей Кравцов раскритиковал Карелию и ряд других регионов, которые до 20 марта не заключили контракты по капитальному ремонту школ. В карельском министерстве заявили, что все контракты заключены в срок.

Более четырех миллионов рублей лишилась старушка после общения с лжеследователем.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»