Выбор редакции: судебная «баталия» за берег и бор, дело Красулиных
Воздух в карельской столице чист. Роспотребнадзор провел исследование и не нашел нарушений.
Суд вынес решение по застройке берега Онежского озера в Шелтозере.
Власти Петрозаводска перечислили места, где запрещено купаться.
Администрацию города раскритиковали за антисанитарию на улицах и мусор.
В Петрозаводском государственном университете прошла традиционная процедура распределения выпускников шестого курса медицинского факультета.
По уголовным делам Красулина старшего (Виталия) и младшего (Артема) утвердили обвинительное заключение.
Глава минпросвещения России Сергей Кравцов раскритиковал Карелию и ряд других регионов, которые до 20 марта не заключили контракты по капитальному ремонту школ. В карельском министерстве заявили, что все контракты заключены в срок.
Более четырех миллионов рублей лишилась старушка после общения с лжеследователем.
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