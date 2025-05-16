Кравцов раскритиковал Карелию за разгильдяйство с капремонтом школ

Глава минпросвещения России Сергей Кравцов раскритиковал Карелию и ряд других регионов, которые до 20 марта не заключили контракты по капитальному ремонту школ. Произошедшее федеральный чиновник назвал «разгильдяйством». Об этом ТАСС сообщило днем 15 мая.

Контракты на капремонт школ не заключили Краснодарский и Ставропольский края, Донецкая Народная Республика, Томская, Тверская, Ульяновская, Курская, Тульская, Архангельская, Липецкая, Омская, Калужская, Тамбовская области, Карелия, Коми, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Перечисленные регионы не заключили контракты по 34 объектам. В Карелии, по словам министра, речь идет о двух объектах.

«Это просто разгильдяйство. К сожалению, будут меры - сокращение бюджетного финансирования. Но все объекты будут выполнены, достроены за счет региональных средств»,

- цитирует министра ТАСС.

В карельском министерстве образования отреагировали на появившуюся информацию через день. В ведомстве заявили, что все контракты заключены в срок.

«В этом году запланирован капитальный ремонт 14 зданий школ. Все контракты с подрядчиками были заключены в срок – до 31 марта 2025 года. Подрядные организации приступили к выполнению работ. Завершение ремонта в рамках федеральной субсидии планируется до конца года», - отметили в карельском министерстве. Между тем Кравцов говорил о сроке – 20 марта, а объявление конкурса – до 10 февраля.

За сферу образования в Карелии отвечал Роман Голубев с 2019 года. На другую должность в правительстве он перешел с 12 марта этого года. // видео из телеграм-канала From Karelia with freedo © «Петрозаводск говорит»