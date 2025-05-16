Пенсионерам объяснят, кому вернут деньги за проезд к месту отдыха

Во вторник, 20 мая, отделение Социального фонда по Карелии проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз мероприятие будет посвящено вопросам компенсации неработающим пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Такую компенсацию можно получить один раз в два года, напомнили в СФР.

Специалисты отметили, что на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно могут рассчитывать люди, которые живут в Карелии, получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и не работают.

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