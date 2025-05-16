Власти Петрозаводска запретили купаться в водоемах города

Хотя Карелия и считается краем тысячи озер и рек, но купаться в ее столице негде. О запрете купания в реках и озерах напомнили городские власти, а также указали на то, что родителям следует следить за занятиями детей на летних каникулах.

Городские власти запретили купаться в Петрозаводской губе Онежского озера, Лососинке, Неглинке, Сельгской Речке и Четырехверстном озере. В мэрии указали, что также запрещено купаться и в пожарных водоемах, и обводненных каналах.

В перечне запрещенных мест почему-то нет ключевского карьера. В комментариях к публикации в паблике администрации также поинтересовались, не запрещено ли купаться в других водоемах, которых нет в списке: реке Томица в районе Сулажгорского Кирпичного Завода, озере Угольная Ламба на Кукковке, Денном озере на Древлянке. © «Петрозаводск говорит»