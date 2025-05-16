Роспотребнадзор не увидел нарушений в составе воздуха в Петрозаводске

Воздух в Петрозаводске чистый - такой вердикт в ответ на депутатский запрос прислало управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карелии.

Каждую весну петрозаводчане жалуются на «песчаные бури» - в воздух поднимается пыль, песок, оставшийся от зимы смет. Черная взвесь оседает на подоконниках, горожане опасаются, что и в их легких тоже. К решению проблемы подключаются депутаты Петросовета и Заксобрания.

Руководитель карельского Роспотребнадзора Людмила Котович сообщила, что отбор проб атмосферного воздуха проводился в период с 21 по 30 апреля во всех районах города.

Согласно результатам лабораторных исследований, предоставленных Центром гигиены и эпидемиологии, превышений гигиенических нормативов по показателю «взвешенные вещества» в воздухе на территории Петрозаводска не выявлено.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор будет вести мониторинг с апреля по октябрь и оценит загрязнение автомобильными выхлопами и измерит уровень запыленности вблизи магистралей.© «Петрозаводск говорит»